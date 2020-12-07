Известно, сколько уральские меценаты потратили на борьбу с COVID

Учредители фонда закупили для медиков средства индивидуальной защиты и оборудование Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Фонд святой Екатерины потратил в 2020 году более 1,1 млрд рублей на социальные проекты, связанные с ликвидацией негативных последствий коронавируса. Об итогах работы фонда за год сообщили в пресс-службе структуры.

«Весной 2020 года учредители определили основную задачу в работе фонда — помощь медицинским и социальным службам региона, а также малоимущим многодетным семьям и пенсионерам, которые оказались в трудной жизненной ситуации», — говорится в сообщении.

В начале эпидемии коронавируса учредители фонда закупили для медиков средства индивидуальной защиты и оборудование: респираторы, костюмы, перчатки, очки, термометры и экспресс-тесты. В Екатеринбург прибыли шесть самолетов гуманитарного груза стоимостью более 400 млн рублей. Поставка была оперативно распределена по больницам Свердловской и Челябинской областей.

После этого фонд закупил и установил в обоих регионах по линии производства защитных средств стоимостью 13 млн рублей. Оборудование помогло полностью обеспечить масками уральские больницы. 134 млн рублей выделили гендиректор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский на закупку новых автомобилей скорой помощи. Еще 51,5 млн рублей были выделены на 64 концентратора и четыре кислородопровода для больниц региона и восемь аппаратов ИВЛ для больницы № 40 Екатеринбурга.

По инициативе учредителей фонда также была запущена гуманитарная программа для многодетных малообеспеченных семей и пенсионеров. В течение пяти месяцев волонтеры и неравнодушные жители развезли 108 тысяч продуктовых наборов в городах и селах Среднего Урала на сумму более 100 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что председатель совета фонда Игорь Алтушкин был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции. А все учредители фонда стали лауреатами 11-й ежегодной премии «Человек года».