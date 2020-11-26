Главную премию Екатеринбурга впервые поделили на троих

Премия «Человек года» впервые вручили без торжественной церемонии Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Одиннадцатая бизнес-премия «Человек года», которая прошла сегодня в Екатеринбурге, нарушила практически все собственные правила. Организаторы отказались от практики самовыдвижения кандидатов и широкого обсуждения победителей, а лауреатами впервые стали сразу три бизнесмена. В условиях карантина из-за коронавируса мероприятие стало настолько закрытым, что даже не все победители смогли присутствовать на церемонии награждения.

Фонд святой Екатерины представляли его директор Александр Андреев и основатель «Сима-Ленда» Андрей Симановский

Лауреатами премии стали три человека, которых всего год назад упоминали в негативном контексте во время общественных волнений в центре Екатеринбурга. Причем ярче всех их критиковали именно жители столицы Урала. Сегодня учредители Фонда святой Екатерины — генеральный директор УГМК Андрей Козицын, председатель совета директоров «Русской медной компании» Игорь Алтушкин и владелец компании «Сима-ленд» Андрей Симановский — обладатели самой авторитетной деловой награды региона. Имена победителей назвал в ходе онлайн-церемонии в эфире «Четвертого канала» ведущий Евгений Енин.

По словам главного редактора издания «Деловой квартал» Сергея Дружинина, это не только выбор редакции, это общее мнение экспертного совета и представителей власти, с которыми мы проводили консультации. «Весь год лауреаты по мере сил помогали жителям Екатеринбурга и Свердловской области бороться с пандемией. Не хватит телеэфира чтобы перечислить все добрые дела, которые совершили и продолжают совершать наши лауреаты. <.> Уверен, не найдется ни одного человека, кто не поддержит наш сегодняшний выбор. Я говорю об основателях фонда — Андрее Козицыне, Игоре Алтушкин, Андрее Симановском», — подчеркнул Дружинин.

Фонд передал Скорой помощи Екатеринбурга 30 автомобилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

С начала первой волны коронавируса основатели фонда закупили машины «Скорой помощи», аппараты искусственной вентиляции легких, кислородные концентраторы и прочее медицинское оборудование, крупные партии средств индивидуальной защиты, экспресс-тесты. Они же обеспечивают медиков «красной» зоны горячим питанием и передали нуждающимся более 100 000 продуктовых наборов.

От имени лауреатов на церемонию пришел основатель «Сима-Ленда» Андрей Симановский. «На самом деле, главными инициаторами, благодаря которым удалось реализовать столь масштабный проект, являются Андрей Анатольевич Козицын и Игорь Алексеевич Алтушкин. То, что сделал Фонд святой Екатерины, мне кажется, должно стать сигналом для всего бизнеса.

Современный бизнес должен стать социально ориентированным, нацеленным на помощь людям», — подчеркнул Симановский.

Александр Андреев поблагодарил жителей Екатеринбурга, которые помогали Фонду. Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев уточнил, что жюри Премии своей наградой отметили работу множества неравнодушных граждан: «Хотелось бы сказать большое спасибо организаторам и экспертам премии за то, что видите работу фонда и высоко ее оцениваете. Отдельные слова благодарности заслуживают те горожане, которые с момента начала пандемии приходили к нам и совершенно безвозмездно включались в работу. Кроме того, хотелось бы отметить волонтеров движения „Сила Урала“, спортсменов и сотрудников Академии единоборств РМК, Службу милосердия Екатеринбургской епархии, Министерство социальной политики Свердловской области и всех тех, благодаря кому реализация этого масштабного проект стала возможной».

В 2020 году «Человек года» изменил не только число участников, но и отказался от ряда традиций.

Церемония награждения в 2020 году состоялась без красной ковровой дорожки и без сцены. Все мероприятие прошло в студии «Четвертого канала»

Организаторы исключили возможность самовыдвижения: номинантов и лауреатов утвердили члены экспертного совета. Сократилось и количество номинаций. Их стало восемь, причем часть была выделена в отдельный блок «Трансформация бизнеса». По оценке авторов церемонии, номинанты использовали кризис для запуска новых направлений бизнеса или выхода на новые рынки.

Коронавирусные ограничения едва не сорвали выступление одного из традиционных гостей. Мероприятие всегда посещал сенатор Аркадий Чернецкий, но в условиях пандемии ему не рекомендуется участие в массовых мероприятиях. В итоге экс-мэр Екатеринбурга стал единственным VIP-гостем, который объявлял победителя онлайн.

«Всегда приятно получать знаки отличия от коллег по цеху. Это самая дорогая награда — когда люди, которые в состоянии оценить результаты работы, отдают дань твоему умению, вдохновению», — заявил Аркадий Чернецкий, анонсируя номинацию «Управленец на госслужбе».

Вся церемония получилась рекордно короткой — 57 минут 5 секунд.

Аркадий Чернецкий не изменил своему правилу и выступил на церемонии «Человек года». Правда, в этот раз по видеосвязи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Хронометраж сократился, в первую очередь, из-за уменьшения числа выступающих и меньшего числа деталей, которые озвучивал ведущий. Даже экспертов премии Евгений Енин упомянул мимоходом в середине мероприятия, персонально отметив только сенатора Аркадия Чернецкого, заместителя полпреда Бориса Кириллова, политического замгубернатора Сергея Бидонько и главу Екатеринбурга Александра Высокинского. При этом в жюри 2020 года вошли 22 эксперта , в том числе еще один замгубернатора, Валерий Чайников и глава минстроя Михаил Волков, директор по общим вопросам УГМК Владимир Белоглазов, основатель «Атомстройкомплекса» Валерий Ананьев, генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский.

Полный список претендентов и победителей Премии

Главная надотраслевая номинация премии «Человек года»

Основатели Фонда святой Екатерины за помощь городу и региону в борьбе с пандемией коронавируса:

Андрей Козицын (УГМК);

Игорь Алтушкин (РМК);

Андрей Симановский («Сима-Ленд»);

Трансформация бизнеса. Производственные и сбытовые предприятия

Победитель: Юрий Окунев, владелец Талицких молочных ферм;

Игорь Лившиц, генеральный директор «Тритон-ЭлектроникС»;

Евгений Фомин, генеральный директор «Уралкерамика»;

Трансформация бизнеса. Услуги и сервис

Победитель: Юлия Франгулова, генеральный директор сети клиник лазерной косметологии «Линлайн»;

Павел Берестовский, ресторатор, совладелец холдинга «Малиновка групп»;

Иван Косьмин, заместитель генерального директора страхового общества РЕСО-Гарантия, руководитель филиала компании в Екатеринбурге;

Социальный бизнес

Победитель: Айше Агекян, управляющая ТРЦ МЕГА Екатеринбург;

Гузель Санжапова, основатель бренда Coco bello (село Малый Турыш);

Михаил Скляр, генеральный директор «УГМК-здоровье»;

Девелопер года

Победитель: Геннадий Черных, генеральный директор PRINZIP;

Евгений Мордовин, руководитель девелоперских проектов «УГМК-застройщик»;

Юрий Романович, руководитель департамента девелопмента ГК «ТЭН»;

Подрядчик года

Победитель: Сергей Мельников, директор «Лифтмонтаж-1»;

Александр Матвеев, директор «СМУ Мастер»;

Виталий Митяшин, директор «Адепласт»;

Банкир года

Победитель: Наталья Алемасова, управляющая банком «Открытие» в Свердловской области;

Александр Зубков, председатель правления банка «Кольцо Урала»;

Елена Разумовская, региональный управляющий «Альфа-банка» в Екатеринбурге;

Инвестор года

Победитель: Михаил Зуев, управляющий директор «Северского трубного завода»;

Александр Копьев, генеральный директор «Кушвинского завода прокатных валков»;

Андрей Любаев, генеральный директор «Свердловского инструментального завода»;

Управленец на госслужбе

Победитель: Алексей Орлов, первый заместитель губернатора Свердловской области;

Сергей Пересторонин, министр промышленности Свердловской области;



Лауреаты Премии «Человек года» в 2010—2019 годах:

2010 г. — Михаил Ходоровский, генеральный директор Группы Синара

2011 г. — Михаил Максимов, в то время занимал пост министра инвестиций и развития Свердловской области

2012 г. — Владислав Тетюхин, создатель медицинского центра восстановительных технологий в Нижнем Тагиле (умер 11.04.2019 г.)

2013 г. — Игорь Ковпак, президент ГК «Кировский»

2014 г. — Валерий Ананьев, генеральный директор НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс»

2015 г. — Владимир Черкашин, председатель Уральского банка Сбербанка

2016 г. — Андрей Симановский, собственник ГК «Сима-Ленд»

2017 г. — Давид Гайдт, экс-гендиректор «Газпром трансгаз Екатеринбург»

2018 г. — Сергей Скуратов, генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии»

2019 г. — Валерий Малышев, владелец сети клиник «Здоровье 365» и девелоперской компании «Ривьера Инвест Екатеринбург»

2019 г., «Легенда эпохи» — Эдуард Россель, первый губернатор региона, член Совета Федерации от Свердловской области.