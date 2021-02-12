12 февраля 2021

В США Байдена призвали ввести санкции против «Северного потока-2»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Американцы выступают против завершения «Северного потока-2» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сенаторы США призвали своего президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Как пишет Bloomberg, сенаторы считают, что Германия должна прислушаться к мнению американского руководства.

Республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин в послании Байдену отметили, что обеспокоены сообщениями СМИ, в которых говорится, что власти Германии выдвинули предложение, в соответствии с которым США «предлагается пренебречь установленными законом санкциями», пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. «Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса. Но позволить завершить „Северный поток — 2“ — неконструктивный шаг для этого партнерства», — заявляют американские политики.

Судно «Фортуна» начало завершающий этап прокладки труб «Северного потока — 2» 6 февраля. Германия уже разрабатывает способы отключения страны от российского газопровода в случае, если Россия будет оказывать давление на Украину. Однако ФРГ все равно выступает за сохранение энергетических отношений с Россией, уточняет агентство Nation news. Ранее вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, добавляет RT.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...