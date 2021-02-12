В США Байдена призвали ввести санкции против «Северного потока-2»

Сенаторы США призвали своего президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода «Северный поток-2». Как пишет Bloomberg, сенаторы считают, что Германия должна прислушаться к мнению американского руководства.
Республиканец Джим Риш и демократ Джейн Шейхин в послании Байдену отметили, что обеспокоены сообщениями СМИ, в которых говорится, что власти Германии выдвинули предложение, в соответствии с которым США «предлагается пренебречь установленными законом санкциями», пишет ТАСС со ссылкой на Bloomberg. «Отношения США с Германией — краеугольный камень трансатлантического альянса. Но позволить завершить „Северный поток — 2“ — неконструктивный шаг для этого партнерства», — заявляют американские политики.
Судно «Фортуна» начало завершающий этап прокладки труб «Северного потока — 2» 6 февраля. Германия уже разрабатывает способы отключения страны от российского газопровода в случае, если Россия будет оказывать давление на Украину. Однако ФРГ все равно выступает за сохранение энергетических отношений с Россией, уточняет агентство Nation news. Ранее вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц выразил уверенность, что газопровод «Северный поток — 2» будет достроен, добавляет RT.
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