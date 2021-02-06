Россия вышла на финальный этап строительства «Северного потока-2»

Большая часть газопровода пройдет по водам на территории Дании (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Судно «Фортуна» начало завершающий этап прокладки труб «Северного потока — 2». Об этом сообщает компания-оператор проекта Nord Stream 2 AG.

«Кораблю нужно провести прокладку второй нитки газопровода протяженностью 148 километров», — уточняет телеканал 360. Большая часть труб будет пролегать в водах Дании, там проложат 120 километров труб. Еще 28 километров осталось дотянуть в немецких водах, пишет телеканал 360.

Предыдущий этап работы над газопроводом в Германии закончился в декабре 2020 года. Строительство началось снова 24 января. Для работы у трубоукладчиков есть все необходимые разрешения. При этом Германия уже разрабатывает способы отключения страны от российского газопровода в случае, если Россия будет оказывать давление на Украину. Однако ФРГ все равно выступает за сохранение энергетических отношений с Россией, уточняет агентство Nation news.