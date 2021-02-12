Замминистра просвещения РФ покидает свой пост ради студентов

Заместитель министра просвещения Виктор Басюк в скором времени уйдет со своего поста. Работу в министерстве он оставляет ради преподавания в ведущем университете страны.
«Заместитель министра просвещения Виктор Басюк в скором времени покинет свой пост и перейдет на работу в Московский государственный университет», — сообщил источник ТАСС в МГУ.
Басюк уже работает деканом на факультете педагогического образования на полставки с января 2021 года, пишет РБК. При этом он до сих пор остается в должности замминистра просвещения, которую занял в сентябре 2019 года. До назначения в министерство Басюк был заместителем президента Российской академии образования.
Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин принял решение сократить количество госслужащих. В министерствах и регионах планируется сократить 5—10% должностей чиновников.
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