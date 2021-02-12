12 февраля 2021

Замминистра просвещения РФ покидает свой пост ради студентов

© Служба новостей «URA.RU»
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Вид на здание МГУ им. Ломоносова со стороны Воробьевых гор. Москва, мгу, московский государственный университет
Чиновник уходит преподавать в МГУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заместитель министра просвещения Виктор Басюк в скором времени уйдет со своего поста. Работу в министерстве он оставляет ради преподавания в ведущем университете страны.

«Заместитель министра просвещения Виктор Басюк в скором времени покинет свой пост и перейдет на работу в Московский государственный университет», — сообщил источник ТАСС в МГУ.

Басюк уже работает деканом на факультете педагогического образования на полставки с января 2021 года, пишет РБК. При этом он до сих пор остается в должности замминистра просвещения, которую занял в сентябре 2019 года. До назначения в министерство Басюк был заместителем президента Российской академии образования.

Ранее глава правительства РФ Михаил Мишустин принял решение сократить количество госслужащих. В министерствах и регионах планируется сократить 5—10% должностей чиновников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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