31 декабря 2020

Десятки тысяч российских чиновников останутся без работы

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Заседание областной думы. Курган , депутат, совещание, чиновник, зал правительства, заседание
Сократить планируется 74 структурных подразделения, в том числе выполняющие обеспечивающие функции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России с 1 января начинается реформа системы управления. Оптимизация должна пройти до апреля, она коснется 45 министерств и ведомств.

По итогам реформы будет сокращено 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов власти, а в территориальных — более 33,5 тысячи. В ноябре глава кабмина Михаил Мишустин уточнил, что сроки проведения административной реформы неоднократно переносились по разным причинам, в том числе из-за ситуации с коронавирусом. Он отметил, что эту работу откладывать больше нельзя. По его словам, нужно быстро и качественно настроить систему госуправления в соответствии с поручениями президента РФ Владимира Путина.

Сократить планируется 74 структурных подразделения, в том числе выполняющие обеспечивающие функции. Будут упразднены 37 должностей заместителей руководителей федеральных органов. Освободившиеся деньги останутся в фондах оплаты труда.

Депутаты Госдумы поддерживают сокращение чиновников и структурных подразделений федеральных министерств и ведомств, сказал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин. В ноябре Мишустин принял решение ликвидировать Федеральное агентство связи и Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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