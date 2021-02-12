Новые штаммы COVID-19 поражают даже переболевших людей, имеющих антитела. Об этом сообщила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
«Мы сейчас получаем сообщения о повторных заражениях новым штаммом вируса. И из ЮАР были предварительные сообщения, предполагающие, что уже переболевшие люди могут вновь заразиться», — цитирует NEWS.ru Сваминатан. Издание подчеркивает, что речь идет о пациентах, имеющих антитела в крови.
Ранее доктор биологических наук Алексей Аграновский уже высказывал опасение, что иммунитет к коронавирусу может не справиться с новыми штаммами болезни. Он тогда подчеркнул, что такой сценарий очень маловероятен, однако высказал мнение, что штамм коронавируса, появившийся в ЮАР, возможно, потребует выработки нового коллективного иммунитета.
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