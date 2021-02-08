Ученый раскрыл, когда иммунитет не защитит от коронавируса

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Алексей Аграновский напомнил, что повторные заражения коронавирусом могут происходить из-за появления новых штаммов вируса Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Иммунитет к коронавирусу может не справиться с новыми штаммами болезни. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский. В таком случае потребуется вырабатывать новый коллективный иммунитет.

«Может появиться такой штамм коронавируса, к которому нужно будет вырабатывать новый коллективный иммунитет», — рассказал Аграновский. Он подчеркнул, что такой сценарий очень маловероятен, однако высказал мнение, что штамм коронавируса, появившийся в ЮАР, возможно, потребует выработки нового коллективного иммунитета.

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с URA.RU подчеркнул, что в мире из-за появления новых штаммов происходят повторные заражения, от которых не защищает иммунитет. «Такое происходит с бразильским штаммом — пациенты начали заболевать по второму кругу», — отметил Болибок. По его словам, против британского штамма коронавируса также нужно выработать специфический иммунитет.

Ранее британские ученые пришли к выводу, что причиной мутации коронавируса является лечение инфекции с помощью переливания плазмы крови. Вирусологи считают, что третья волна пандемии может начаться из-за появления новых штаммов инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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