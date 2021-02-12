Психолог рассказал, кто будет носить маски и после карантина

Психолог Андрей Антонов выделил три типа людей, которые не откажутся от ношения масок и после пандемии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Существует три категории людей, которые продолжат носить маски добровольно и после отмены карантинных мер. Об этом журналистам рассказал психолог, основатель «Академии моделирования будущего» Андрей Антонов.

«Чем больше у человека страха перед вирусами, <…> на подсознательном уровне, тем сложнее ему смириться с новым фактом, что маски отменяются. Люди, которые считают, что маски все равно нужны и полезны, еще некоторое время продолжат ходить в них. <…> еще маски продолжат носить люди с низкой самооценкой. Они чувствуют себя так комфортнее», — рассказал Антонов в интервью радио Sputnik.

В третью категорию попали те, кто будет использовать медицинские маски в личных целях, к примеру, чтобы скрыть лицо от фотосъемки. Не исключено, что этой функцией будут пользоваться и злоумышленники, предупреждает эксперт.

Ранее свердловский губернатор Евгений Куйвашев предложил носить маски и после окончания пандемии. По его словам, ношение маски должно стать полезной привычкой, ведь грипп и ОРВИ останутся с нами и после победы над коронавирусом.