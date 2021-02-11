Куйвашев предложил носить маски после пандемии коронавируса

Евгений Куйвашев считает ношение маски полезной привычкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил носить маски и после окончания пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Instagram.

«Я надеюсь, что даже в постэпидемический период уральцы не забудут об этом очень важном инструменте профилактики. Все-таки и сезонный грипп, и ОРВИ никуда точно не денутся. И привычка использовать маски должна для всех нас стать одним из главных уроков, который мы вынесем из пандемии COVID-19», — написал Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не поддержал идею главы Удмуртии Александра Бречалова об отмене масок. Он напомнил, что масочный режим как мера борьбы с распространением коронавируса был введен по решению руководства Роспотребнадзора.