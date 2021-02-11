11 февраля 2021

Куйвашев предложил носить маски после пандемии коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Совещание в полпредстве по параду Победы. Екатеринбург, куйвашев евгений, масочный режим
Евгений Куйвашев считает ношение маски полезной привычкой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил носить маски и после окончания пандемии коронавируса. Об этом он написал в своем Instagram.

«Я надеюсь, что даже в постэпидемический период уральцы не забудут об этом очень важном инструменте профилактики. Все-таки и сезонный грипп, и ОРВИ никуда точно не денутся. И привычка использовать маски должна для всех нас стать одним из главных уроков, который мы вынесем из пандемии COVID-19», — написал Евгений Куйвашев.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не поддержал идею главы Удмуртии Александра Бречалова об отмене масок. Он напомнил, что масочный режим как мера борьбы с распространением коронавируса был введен по решению руководства Роспотребнадзора.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...