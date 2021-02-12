12 февраля 2021

Ученые открыли новое смертельное последствие коронавируса

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Медики исследовали тела погибших от COVID и нашли новое последствие инфекции Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

При заражении коронавирусом в капиллярах может возникнуть большое количество микротромбов, из-за чего в мозг не поступает достаточное количество кислорода. Это может привести к смерти. К такому выводу пришли американские медики, поисследовав тела погибших от COVID.

Ученые исследовали тела пяти пожилых человек, скончавшихся от коронавируса. «У умерших отмечалось помрачение сознания, проблемы с памятью. В капиллярах присутствовали следы хронической нехватки кислорода, а также скопления мегакариоцитов — клеток, отвечающих за производство тромбоцитов», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на медицинское издание JAMA Neurology.

Таким образом, COVID может серьезно поражать не только клетки легких, но и других органов, в том числе ткани головного мозга. По мнению ученых, это может объяснять, почему при коронавирусе у пациентов пропадает обоняние, изменяется сознание и появляются другие симптомы.

Ранее эксперты заявили, что коронавирус может вызывать психологические расстройства, передает телеканал 360. Медики констатируют у переболевших панические атаки, раздражительность, забывчивость и другие недуги.

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© Служба новостей «URA.RU»
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