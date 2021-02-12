Ученый предупредил об опасности антител к вирусам

Некоторые антитела могут мешать организму бороться с коронавирусом. Об этом заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
«Иммунная система априори „не знает“, какое из антител окажется эффективнее, и вырабатывает случайным образом целый „пул“ антител. Однако большая часть из них не будет вируснейтрализующей. В некоторых случаях „лишние“ антитела могут даже мешать — они могут не пускать вируснейтрализующие антитела к вирусу», — объяснил эксперт. Лукашев подчеркнул, что только около 10 — 20% антител эффективны против вируса, пишет ТАСС.
Лукашев заявил, что большая часть тестов показывает уровень всех антител, а не только тех, что нейтрализуют коронавирус. По словам ученого, в России существует не больше шести институтов, которые могут выделить число эффективных.
Врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что к лету у людей, переболевший во время первой волны иммунитет может снизиться, поэтому им стоит пройти вакцинацию. Как рассказал директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург, срок действия вакцины «Спутник V» составляет не менее девяти месяцев, передает агентство Nation News.
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