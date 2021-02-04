04 февраля 2021

Врач: когда стоит вакцинироваться переболевшим коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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К лету иммунитет у людей переболевших COVID-19 в первую волну снизится Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

К лету иммунитет у людей, переболевших коронавирусом в легкой форме в первую волну, может быть снижен, поэтому им стоит пройти вакцинацию. Об этом заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«Через год с лишним после нашего карантина, когда была основная первая волна, будет значительное снижение иммунитета у людей, которые переболели в легкой форме или бессимптомно», — приводит слова Тимакова РИА «Новости». Он подчеркнул, что для таких людей вакцинация показана в первую очередь.

Ранее в беседе с URA.RU специалист по вирусологии, профессор Александр Бутенко заявил, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России может сформироваться к июлю 2021 года. А вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что успехи в массовой вакцинации населения приблизят человечество к отмене режима повышенной готовности, пишет агентство Nation News. Тем временем в марте российская вакцина от коронавируса «Спутник V» может быть одобрена в Европейском союзе, передает RT.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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