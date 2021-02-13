Врачи признали популярный препарат от коронавируса бесполезным

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Использование гидроксихлорохина для лечения или профилактики COVID-19 неоправданно, выяснили ученые Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Гидроксихлорохин не снижает смертность от коронавирусной инфекции. Кроме того, препарат, скорее всего, не уменьшает количество пациентов, которые нуждаются в искусственной вентиляции легких. К такому выводу пришла группа ученых из Индии, Южной Африки и Великобритании.

Специалисты не советуют начинать лечение гидроксихлорохином, говорится в исследовании, опубликованном на портале Medical Xpress. «Проанализировав все исследования, мы пришли к выводу, что использование хлорохина или гидроксихлорохина для лечения или профилактики заболевания COVID-19 неоправданно», — пишет «Ридус» со ссылкой на исследование ученых. Этот препарат, как отметили исследователи, не улучшает показатели у людей с коронавирусной инфекцией.

Ранее сообщалось, что препараты азитромицин и гидроксихлорохин и схемы лечения с их использованием являются небезопасными. Об этом заявили специалисты, комментируя обновленный список Минздрава РФ для лечения коронавирусной инфекции.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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