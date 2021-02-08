Врачи предупредили об опасных схемах лечения коронавируса

В новом перечне препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения и профилактики COVID-19, осталось пять лекарств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Препараты азитромицин и гидроксихлорохин и схемы лечения с их использованием являются небезопасными. Об этом заявили специалисты, комментируя обновленный список Минздрава РФ для лечения коронавирусной инфекции.

«Поскольку азитромицин является антибиотиком, его повсеместное применение может нанести вред. Поэтому антибактериальный препарат было решено убрать из списка рекомендованных», — пояснила «Известиям» руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

Кроме того, вопросы у специалистов вызывает противомалярийный гидроксихлорохин. Так, одни считают, что его противовоспалительное действие еще послужит в борьбе с коронавирусной инфекцией, другие же отмечают, что лекарство небезопасно. Однако препарат не исключили из списка.

В новом перечне препаратов, рекомендованных Минздравом для лечения и профилактики COVID-19, осталось пять лекарств. В него вошли «Фавипиравир», «Ремдесивир», «Гидроксихлорохин», рекомбинантный «ИФН-α», «Умифеновир».