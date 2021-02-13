Политологи назвали особенность новых акций за Навального

Участие во флешмобе будут принимать только бывшие сотрудники ФБК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

У блогера Алексея Навального нет сторонников в маленьких городах, поэтому его штаб намерен провести флешмоб лишь в региональных столицах. Такое мнение URA.RU выcказал член Общественной палаты РФ, директор Института проблем демократии Максим Григорьев.

Ранее штаб Навального объявил о проведении акции 14 февраля в крупных городах России: он просит жителей выйти во дворы и включить фонарики на телефонах. По словам Григорьева, скорее всего, участие во флешмобе будут принимать только бывшие сотрудники ФБК (признан иностранным агентом).

«Никакого большого количества людей, которые решат выходить на акцию, не будет. Будут выходить его бывшие сотрудники», — сказал Григорьев. По его словам, уровень поддержки Навального в маленьких городах небольшой. «В небольших городах сочувствующих Навальному практически нет. Сами сторонники Навального не уважают людей из маленьких городов и считают их недостойными внимания», — отмечает собеседник агентства.

С ним согласен директор Центра политического анализа Павел Данилин. «В малых городах число сторонников Навального настолько невелико, что призыв выйти на акцию прозвучал бы как призыв к их переписи. Поэтому нет смысла призыва к акции в провинциях», — сказал Данилин.

Несанкционированные митинги в поддержку Навального состоялись 23 и 31 января, а также 2 февраля, когда его приговорили к 3,5 годам колонии по делу «Ив Роше». После суда появилось сообщение о прекращении уличных акций до весны. Однако вскоре была анонсирована новая акция, запланированная на вечер 14 февраля.