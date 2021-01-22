Политолог: митинг за Навального в Тюмени пошел не по сценарию

В Тюмени количество участников акции точно не известно, данные источников сильно разнятся Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени акция в поддержку Алексея Навального прошла не по тому сценарию, на который рассчитывали ее организаторы. Об этом URA.RU заявил политолог Александр Безделов. По его словам, сторонники оппозиционера думали, что последнее расследование «Фонда борьбы с коррупцией» вызовет больший отклик населения.

«Сегодняшний митинг не стал самым многочисленным из тех, что проходили в Тюмени. К примеру, против мусорной реформы горожане выходили активнее, причем делали это не единожды. Думаю, сторонники Навального рассчитывали не только на большее количество участников, но и на их радикальность», — заявил в беседе с URA.RU политолог Александр Безделов.

По его словам, отсутствие провокаций со стороны участников, и то, что полиция не проводила жестких задержаний, сыграло не на руку организаторам. Мирный характер не позволит этой акции стать знаковой для истории Тюмени. Кроме того, чтобы эффект от протеста был ощутим, подобные акции должны быть систематическими. Но, по мнению политолога, в Тюмени нет такого количества оппозиционно настроенных граждан.

Политолог Андрей Шуклин в беседе с URA.RU отметил, что тюменский протест не смог стать значимым. «Едро акции оказалось маленьким, ярых сторонников было не много. Лозунги подхватывал примерно каждый пятый участник. Остальные оказались там скорее стихийно, чем по зову своих взглядов. Акция не имела ни плана, ни стратегии. Протестующие вели себя мирно, полиция — тоже, провокаций не было. Протест утонул. Резонанса не случилось, и вряд ли подобная активность в будущем будет иметь какой-либо эффект».

Акция в поддержку Алексея Навального состоялась в Тюмени сегодня. Шествие несогласных с задержанием оппозиционера прошло от «Технопарка» до здания областной думы. В нем приняли участие сотни человек. Пока количество участников не могут оценить ни в местном штабе Навального, ни в областном МВД — комментариев ни одна из сторон не дает. В Сети цифры очень разнятся — от 800 до 3000 человек.

Акции по всей России были инициированы после ареста Навального. 17 января, в день его возвращения с лечения в Германии, оппозиционера задержали в аэропорту Шереметьево. Поводом стало объявление политика в розыск, в связи с нарушением им правил испытательного срока, как условно осужденного. Наказание Навальный получил в 2015 году по делу компании «Ив Роше». Сейчас он под арестом и ожидает суда. На нем рассмотрят вопрос о замене условного срока на реальный. Ежегодно подобные решения выносятся в отношении порядка 15 тысяч росиян.