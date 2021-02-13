Россия выдала Италии мафиози, которого поймали в Екатеринбурге

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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Оперативники вменяют мужчине 28 эпизодов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генпрокуратура России передала итальянской стороне участника мафиозной организации Вячеслава Бану. Он обвиняется в 28 эпизодах вымогательства, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Генеральная прокуратура РФ по запросу итальянской стороны выдала Вячеслава Бану для привлечения к уголовной ответственности за участие в мафиозной ассоциации, вымогательство и покушение на вымогательство», — отметили в прокуратуре. Бану находился в розыске с 2013 года.

В составе преступной группировки он вымогал деньги у водителей и владелицы молдавской транспортной компании. Мужчину задержали в феврале прошлого года в одной из гостиниц в центре Екатеринбурга.

В декабре национальная полиция Испании объявляла о крупнейшей операции против «русской мафии». Правоохранители задержали десятки человек. Их подозревали в отмывании денег, принадлежащих преступным группировкам, через покупку недвижимости, пишет агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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