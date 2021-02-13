Профессор раскрыла главную опасность онлайн-университетов

Онлайн-обучение значительно снижает качество образования и вредит здоровью. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразила автор методики «Пять шагов грамотности», филолог и профессор Галина Ковалева.
«Обучаться онлайн может тот человек, который может заниматься самообразованием. Многие после школы не способны целенаправленно заниматься самообразованием, быть дисциплинированными. Большую роль играют технические моменты: из-за плохой связи качество образования студентов может сильно пострадать», — считает Ковалева.
По ее словам, к удаленному обучению не готовы и сами педагоги. Многие из них не умеют считывать обратную связь аудитории, из-за чего студенты остаются оторванными от контекста учебного процесса, подчеркнула Ковалева.
Помощник ректора МГТУ имени Н.Э. Баумана Александр Демин, в свою очередь, отметил, что получить онлайн-образование могут студенты гуманитарного профиля. «У тех же юристов больше возможностей для получения онлайн-образования. Но потом они должны обучаться практически в различных ведомствах. Без этого человек не получит полноценный диплом», — сказал Демин.
Каждый студент, считает он, должен посещать семинары, делать работу над ошибками и вживую общаться с преподавателями, иначе он не сможет стать хорошим специалистом. К тому же, как отметил Демин, онлайн-университеты, которые предлагают обучение в течение двух лет, не смогут дать качественное образование.
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