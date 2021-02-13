В США оправдали Трампа в процессе по импичменту

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту. Об этом свидетельствуют промежуточные результаты голосования.
«Импичмент не набрал необходимых двух третей голосов и, таким образом, Трамп был оправдан», — передает РИА «Новости». Отмечается, что для вынесения обвинительного заключения за импичмент должны проголосовать более 67 из 100 сенаторов. Однако в поддержку высказались только 57 сенаторов.
14 января, как напоминает RT, Палата представителей США проголосовала за резолюцию об объявлении импичмента на тот момент еще действующему американскому лидеру Дональду Трампу. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу в связи с беспорядками 6 января. В тот день сторонники республиканца ворвались в здание Конгресса в Вашингтоне.
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