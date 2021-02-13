«Россия-24» показала видео с закрытой встречи Путина со СМИ

Телеканал «Россия-24» показал видео с закрытой встречи президента РФ Владимира Путина с редакторами СМИ. Глава государства обсудил ситуацию на Донбассе, незаконные акции и блокировку зарубежных интернет-платформ.
Президент заверил, что РФ не бросит Донбасс. «У меня перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети на Донбассе. Но на наших с вами, я говорю „наших с вами“, потому что вы — четвертая власть, на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом, и прежде, чем какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага. Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что», — отметил глава государства.
Также президент прокомментировал прошедшие в России незаконные акции в поддержку блогера Алексея Навального. Он считает, что для активизации протестов в стране использовали «фигуранта» (Навального — прим. ред.). Кроме того, большую роль сыграло раздражение и недовольство некоторых граждан из-за условий, в которых они живут. «Этим пытаются пользоваться и в Европе, и в других странах, и в самих Штатах. И у нас этим пытаются воспользоваться. И воспользовались», — указал Путин.
Российский лидер допустил, что в стране могут быть приняты меры в отношении зарубежных интернет-платформ. Однако их примут только в том случае, если с их стороны увидят враждебные действия. Президент заверил, что власти РФ не будут «ничего сворачивать до тех пор», пока у России «не будет своего» аналогичного продукта. В завершении Путин отметил, что в настоящий момент Россия не достигла своего пика. Страна, по мнению главы государства, находится на марше развития.
Путин провел встречу с главными редакторами ряда средств массовой информации. Главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл подробности некоторых заявлений президента. В Кремле оказались недовольны тем, что информация вышла за пределы встречи.
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