В Кремле высказали недовольство «сливом» закрытой беседы Путина

Дмитрий Песков сообщил, что заявления президента во время общения с журналистами не должны были цитировать Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Содержание закрытой беседы президента России Владимира Путина с редакторами СМИ нельзя было обнародовать, это нарушает атмосферу доверия властей к журналистам. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время конференц-колла.

Ранее главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл подробности заявления Путина о блогере Алексее Навальном. Президент РФ на встрече с журналистами сообщил, что предлагал главе Франции Эммануэлю Макрону изучить результаты анализов блогера, чтобы завести уголовное дело, но иностранный коллега ему отказал. Венедиктов подчеркнул, что Путин разрешил опубликовать его слова. Теперь Песков опроверг заявление.

«Мы в связи с этим [„сливом“ разговора Путина с журналистами] сожалеем, встреча была на основе off the record, то есть без цитирования. Такой режим позволяет в предельно откровенной атмосфере разобраться с неясными вопросами. Сожалеем, что некоторые участники слили информацию о беседе своим коллегам. Это не укрепляет атмосферу нашего доверия», — сказал Песков во время общения с журналистами.

Представитель Кремля объяснил, что подобные встречи Путина и руководителей СМИ помогают разобраться в вопросах, которые журналистам кажутся неясными или не до конца объясненными. Песков выразил надежду, что в дальнейшем режимы подобных бесед будут выполняться.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Блогер впал в кому, после чего его перевезли на лечение в Германию. Позже кабмин ФРГ заявил, что в организме Навального обнаружены следы боевого отравляющего вещества «Новичок». Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что российская сторона неоднократно предлагала сотрудничество, но получала отказ, пишет RT. Навальный провел в Германии полгода, тем самым нарушив свой испытательный срок. Тогда суд заменил ему условный срок реальным, уточняет РАПСИ .