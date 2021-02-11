Венедиктов: что говорил Путин о Навальном на закрытой встрече

Владимир Путин предлагал Западу разные варианты расследования ситуации с Алексеем Навальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов раскрыл подробности заявления президента России Владимира Путина о блогере Алексее Навальном. Глава государства разрешил журналисту опубликовать его слова, пишет Венедиктов в своем telegram-канале.

«Я предложил, чтобы французские специалисты приехали с результатами в Москву и если мы увидим, что вы нашли то, что мы не заметили, хоть малейшее доказательство — мы немедленно откроем уголовное дело по расследованию. Отказ», — приводит Венедиктов рассказ Путина о разговоре с главой Франции Эммануэлем Макроном.

Президент прямо сказал, что предлагал Макрону разные способы решения проблемы, рассказал Венедиктов. Путин просил прислать результаты анализов Навального российской стороне или разрешить ученым из РФ приехать во Францию и взглянуть на них. Однако на все предложения он получил отказ, приводит главред «Эха Москвы» объяснение главы государства. При этом российские медики не нашли никаких отравляющих веществ в организме Навального, рассказал Путин.

Навальному стало плохо 20 августа при перелете из Томска в Москву. Блогер впал в кому, после чего его перевезли на лечение в Германию. Там Навальный провел несколько месяцев и оставался в ФРГ даже после выздоровления. Тем самым он нарушил свой испытательный срок, на котором находился после отбывания условного наказания по делу о мошенничестве. Из-за этого блогеру заменили условный срок на реальный.