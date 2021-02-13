13 февраля 2021

Родственникам погибших военных хотят дать льготы

© Служба новостей «URA.RU»
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Похороны маршала Советского Союза Дмитрия Язова на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Москва, скульптура, гвоздики, цветы, мемориал, памятник воинам афганцам
Военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач, предлагается отнести к ветеранам боевых действий Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Родные военнослужащих, погибших при выполнении боевых задач, могут получить право на соцгарантии, какие есть у членов семей погибших ветеранов боевых действий. Соответствующий законопроект правительства РФ планируется рассмотреть в Госдуме весной.

«Речь идет о членах семей военнослужащих, погибших в ходе ведения боевых действий (выполнения специальных задач) и не получивших статус ветерана боевых действий при жизни», — пишет «Парламентская газета». Отмечается, что на сегодняшний день порядок выдачи удостоверений родственникам погибших военнослужащих не определен, поэтому они вынуждены обращаться в суд для защиты своих прав. Законопроект позволит отнести к ветеранам боевых действий военнослужащих, погибших и не успевших получить при жизни удостоверение единого образца.

Ранее в Совете Федерации поддержали бессрочное право на бюджетные места в вузах по квоте для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, пишет «Национальная служба новостей». Тем временем с 1 февраля в России повысились все выплаты, пособия и компенсации льготным категориям граждан, сообщает агентство Nation News. При этом перед осенними выборами могут ввести дополнительные льготы и субсидии на ЖКУ, предположили экономисты в беседе с URA.RU.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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