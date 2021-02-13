Экономисты: в РФ перед выборами могут появиться льготы на ЖКУ

Взыскание долгов за коммунальные услуги будет иметь негативные последствия. В связи с этим власти перед осенними выборами могут ввести дополнительные льготы и субсидии. Такое мнение URA.RU выразил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой.
Ранее сообщалось, что задолженность граждан России за тепло в прошлом году выросла на 15,5 миллиарда рублей. Общий долг составляет 209,2 миллиарда.
По словам Косого, для решения проблемы власти могут ввести новые льготы на региональном уровне. «В рамках предвыборной кампании [власти] могут либо дать возможность на частичное погашение долгов, на софинансирование погашения долгов, либо ввести другие субсидии», — сказал Косой. Однако, по его словам, прощать долги полностью, скорее всего, не будут, поскольку это может стимулировать дальнейшие невыплаты других услуг ЖКХ.
Зампред комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Павел Качкаев в разговоре с URA.RU заявил, что размер задолженности россиян за отопление в 2020 году оказался не столь критичным, каким бы мог быть. «На мой взгляд, 15 миллиардов — сумма небольшая. Не думаю, что власти из-за такой суммы будут вмешиваться, но могут пересмотреть тарифную политику», — уточнил собеседник агентства.
Президент Русско-азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич, в свою очередь, отметил, что государство должно не вводить новые льготы, а стимулировать экономический рост. «Когда экономика растет на 1-1,5% в год на дистанции, как у нас в последние 10 лет, то и население беднеет, поскольку плоды роста достаются только богатым. При росте в 5-7% результатов роста хватает всем, бедность сокращается, а потребительский бум приводит к дополнительному росту экономики», — заявил он URA.RU.
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