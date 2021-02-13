Эксперты назвали самые популярные виды мошенничества в сети

Самым популярным способом, которым пользуются мошенники, на данный момент является фишинг. Киберпреступники создают копии известных платежных сайтов, чтобы выманивать деньги у россиян. Об этом сообщают сотрудники «Лаборатории Касперского».
«Всего за 2020 год „Лаборатория Касперского“ заблокировала больше 80 млн попыток перехода пользователей на различные фишинговые ресурсы», — приводит информацию RT. Также сообщается, что треть из них (27 млн) — это скам-ресурсы, представляющие из себя фейковые акции или конкурсы.
Чтобы избежать мошенничества в сети интернет, в первую очередь нужно постоянно обновлять скачанные приложения и создавать сложные пароли для своих аккаунтов. Помимо этого, полезно будет проверять названия сайтов и не переходить по ссылкам, если нет уверенности в их правильности, советуют сотрудники «Лаборатории Касперского».
Ранее в компании «Яндекс» рассказали об утечке почти 5 000 паролей от электронных ящиков, которыми могли воспользоваться киберпреступники. На данный момент неавторизованный доступ к электронной почте уже заблокирован, владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля.
Слабое место обнаружили и в популярной соцсети TikTok. Основная проблема сервиса — в синхронизации контактов из телефонной книги и функцией приложения «Найти друзей». Злоумышленники могут войти в приложение и нарушить конфиденциальность пользователя. В итоге это приведет к созданию баз данных пользователей и их списка контактов, предупреждают борцы с киберпреступностью.
Подписывайтесь на URA.RU в