«Яндекс» предупредил о массовом сливе данных пользователей

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Поисковые системы Яндекс и Google. Екатеринбург , телефон, смартфон, интернет, яндекс, поисковая система, yandex
Владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля Фото: Анна Майорова © URA.RU

Служба безопасности «Яндекса» заявила об утечке почти 5000 паролей от электронных ящиков. Об этом говорится в сообщении компании на сайте.

В ходе расследования выяснилось, что доступ к почтовым ящикам пользователей предоставлял один из системных администраторов. «В результате его действий было скомпрометировано 4887 учетных записей. Неавторизованный доступ к ящикам уже заблокирован, их владельцы получили уведомление о необходимости смены пароля», — рассказали в компании. В связи с этим «Яндекс» выразил сожаление о случившемся и обещал пересмотреть процессы работы сотрудников, обладающих административными правами такого уровня доступа. Также компания обратилась в правоохранительные органы.

Ранее в соцсети TikTok обнаружили слабое место, которым могут воспользоваться мошенники, пишет телеканал 360. Основная проблема сервиса — в синхронизации контактов из телефонной книги и функцией приложения «Найти друзей». Злоумышленники могут успешно войти в приложение, обходя все системы безопасности, и нарушить конфиденциальность пользователя. В конечном итоге такая уязвимость приведет к созданию баз данных пользователей и их списка контактов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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