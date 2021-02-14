К 8 марта в России может создаться дефицит цветов, что приведет к резкому росту цен на них Фото: Анна Майорова © URA.RU

Владельцы цветочного бизнеса сообщили о беспричинных задержках машин с цветочной продукцией российскими таможенниками. Это может привести к тому, что к праздникам в России может возникнуть дефицит цветов, что приведет к резкому росту цен на них. Об этом URA.RU заявил основатель сети «Цветочный ряд», член правления ассоциации цветочного ритейла, член Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Иван Утенков.

По словам Утенкова, грузовики с цветами задерживаются сотрудниками Федеральной таможенной службы и направляются на склады временного хранения, где проводится досмотр. Однако после этой процедуры машины обратно не отпускаются. «У кого-то две фуры, у кого-то 10 фур, у кого 15 фур. Несколько компаний, транспортники уже объявили себя банкротами, после выставления неустоек со стороны конечного потребителя», — заявил Утенков в беседе с URA.RU.

Предприниматель уточнил, что с 4 февраля лишь несколько грузовиков с цветами смогли проехать дальше, а уже с 11 февраля не выпустили ни одну машину. «Ничего не будет с 8 марта, если на таможне будет происходить подобное и дальше. Его просто не будет — 8 марта. Ну нет цветов», — высказался Утенков. Он объяснил, что задержка цветов перед праздниками бывали, однако не в такой форме. Он сказал, что есть люди, которые в этом бизнесе 25 лет, и подобного не встречали. «Законных оправданий этим действиям нет», — подчеркнул бизнесмен.

О задержках в поставках цветов рассказала URA.RU и владелица «Лавки цветов» на Кирочной (Санкт-Петербург) Катерина Виноградова. «Рассчитывали на одну поставку, получили совершенно другую. Еще никто не владеет информацией, когда она будет эта поставка», — сказала она.

Перед 8 марта поставка цветов всегда задерживается, объяснила URA.RU совладелица «Юницветика» Александра Постнова. «На праздники 1-2 дня задержка, просто это учитывается и все вовремя получают цветы. И на росте цен это никаким образом не сказывается», — объяснила собеседница агентства.

URA.RU направило запрос на комментарий в Федеральную таможенную службу. На момент публикации ответ не поступил.