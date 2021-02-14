ВЭБ.РФ подала иск к авиакомпании Utair почти на 208 млн рублей

На авиаперевозчика Utair подали иск в суд Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Проблемы у авиакомпании UTair

Российская госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала иск в суд на авиакомпанию Utair (штаб-квартира находится в Сургуте) за долги. Сумма иска составляет почти 208 млн рублей.

«Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала иск к авиакомпании Utair почти на 208 миллионов рублей», — указано в картотеке Арбитражного суда Москвы. Ранее долги авиаперевозчика выкупил ряд банков.

Финансовые трудности у Utair начались еще в 2019 году. Тогда авиакомпания задолжала банкам по кредитам около 30 миллиардов рублей, объясняя это подорожанием авиационного топлива, передает телеканал 360. Через несколько лет 5,9 млрд долга авиакомпании перед Сбербанком и 15 млрд рублей перед «Трастом» выкупил банк «Россия». После этого госкомпания ВЭБ.РФ выставила на торги права требования по кредитам Utair при начальной стоимости 671,4 млн рублей.

Utair — четвертая по величине авиакомпания в России после группы «Аэрофлот», S7 и «Уральских авиалиний». Акционерами перевозчика являются компания «АК-инвест», правительство Ханты-Мансийского автономного округа и Тюменской области.