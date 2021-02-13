Оппозиция проигнорировала выборы главы Сургута

Оппозиционные политические партии проигнорировали возможность участия в выборах главы Сургута. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«14 февраля был последний день приема документов на выборах мэра. Ждали что появятся кандидаты от оппозиционных партий. Особенно жаркая дискуссия по этому поводу была в ЛДПР. Но в итоге никто так и не пришел», — сообщил инсайдер. В пресс-службе думы Сургута URA.RU заявили, что 14 февраля в конкурсную комиссию по выборам мэра заявилось десять человек: «Полный список претендентов с раскрытыми именами и фамилиями станет известен 15 февраля. В общей сложности, документы подало 30 кандидатов».
Руководитель фракции ЛДПР в Думе ХМАО Виктор Сысун заявил, что на этот раз партия решила не выдвигать никого из кандидатов на выборы мэра Сургута. «Мы считаем, что такие выборы хоть и законны, но сама процедура неправильная. Поэтому в этот раз партийно мы никого не согласовали». Главный югорский справедливоросс Михаил Сердюк сообщил URA.RU, что в списке кандидатов есть представитель партии «Справедливая Россия». В пресс-службе КПРФ ХМАО не ответили на звонок журналиста агентства. Лидер «Коммунистов России» в ХМАО и экс-кандидат в мэры Сургута Вадим Абдуррахманов заявил, что посчитал бессмысленным принимать участие во вновь запущенном конкурсе.
Ранее URA.RU сообщало, что конкурсная комиссия по выборам главы Сургута проведет отсев кандидатов на пост мэра 20 февраля. А 27 февраля на заседании городской думы депутаты определятся с новым градоначальником.
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