Путин объяснил URA.RU, что вызвало протесты в России

Владимир Путин пообщался с Иваном Некрасовым о протестах и развитии регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин высказался о ситуации с протестами в городах России в ходе встречи с главредами российских СМИ после вопроса главного редактора URA.RU Ивана Некрасова. Глава агентства спросил президента РФ о протестных настроениях и перспективах развития регионов.

«Я задал президенту несколько вопросов, в том числе о прошедших в январе протестах. Отметил, что в уральских регионах акции были масштабнее, чем обычно, несмотря на сильных холод. И добавил, что большинство жителей, в том числе моих сверстников, 30-летних, выходили не за Навального. Выходили из-за того, что тяжело жить и зарабатывать. Нет перспектив, которые были видны в нулевые», — пояснил Некрасов.

«Наверно вы правы, так и есть. Но ведь и фигуранта этого [Навального] используют именно сейчас. Когда у людей возникает недовольство уровнем доходов, тем, как они живут, то кто виноват? Начальство. Ну, такова доля начальства. Этой ситуацией пользуются всякие противоборствующие силы. На это расчет. Власть должна набраться терпения и работать ритмично», — ответил Путин Некрасову на первый вопрос.

Помимо темы протестных настроений, главред URA.RU говорил с Путиным о будущем экономическом развитии страны и выступил с предложением. «Я напомнил, что в первую волну COVID губернаторам было дано право самостоятельно принимать важные решения. Так как губернаторы с задачей справились, предложил президенту подумать над экономической децентрализацией. Чтобы губернаторы сами могли принимать крупные экономические решения и главные проспекты региональных городов перестали быть такими унылыми на фоне сияющей Москвы», — добавил Некрасов.

«Мы не случайно выработали целую систему способов развития отраслей экономики, социальной сферы и пространств в которых мы живем. В том числе и городов. Постепенно все будем делать. И делаем. Люди оценивают свою жизнь не потому, что было вчера или 10 лет назад, а потому, что хочется, чтобы было завтра. Власть должна понимать это и ускорять темпы развития. В рамках национальных проектов будем это делать», — заключил Путин.

Общение Путина с главными редакторами крупнейших российских СМИ состоялось 10 февраля в закрытом режиме. На встрече обсуждались многие важные вопросы российской повестки. Позднее Кремль решил опубликовать некоторые фрагменты встречи.