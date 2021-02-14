Путин высказался о передаче Курил Японии

Россия не будет нарушать Конституцию, отметил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Япония и Россия делят Курильские острова

Россия будет развивать взаимоотношения с Японией, но не будет делать ничего, что противоречит Конституции, имея в виду поправку о запрете отчуждения территорий страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время встречи с главредами российских СМИ, комментируя принадлежность Курильских островов.

«Мы хотим и будем развивать отношения с Японией, но ничего не будем делать, что противоречит основному закону Российской Федерации», — сказал Путин. За тонкостями в вопросах межгосударственных отношений Путин посоветовал обращаться к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Ранее министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что Токио продолжит переговоры с Москвой по вопросу передачи Курильских островов. Проблему принадлежности этих территорий политик назвал самой большой в российско-японских отношениях.

В Конституции России в 2020 году появился запрет на отчуждение территорий страны. Положение стало одной из поправок, внесенный в основной закон после голосования летом прошлого года.