06 февраля 2021

Япония намерена продолжить переговоры по возвращению Курил

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Россия и Япония не могут решить вопрос о Курильских островах с 1945 года Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU
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Япония и Россия делят Курильские острова

Власти Японии намерены продолжить переговоры с Россией по поводу «решения территориальной проблемы» Курильских островов. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Тосимицу Мотэги во время «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий».

«Вопрос северных территорий (так в Японии называют южные Курильские острова) в японо-российских отношениях является самой большой и сложной проблемой. Необходимо как можно быстрее решить территориальную проблему и заключить мирный договор с Россией», — приводит РИА «Новости» заявление Мотэги.

Японский премьер-министр Ёсихидэ Суга во время видеоконференции подчеркнул, что считает прискорбным то, что спустя более чем 75 лет после окончаний Второй мировой войны Япония и Россия не решили вопрос о Курилах. Он призвал японских граждан углубить свое понимание и интерес к этому вопросу, уточняет издание «Взгляд».

Курильские острова являются предметом территориальных споров стран со времен Второй мировой войны. Тогда территория перешла СССР, а Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Для заключения мирного договора с Россией, который так и не был подписан после войны, Токио ставит условие вернуть острова. Военный эксперт Алексей Леонков ожидает, что Курилы станут горячей точкой в 2021 году. Также территория имеет стратегическое значение для США, поэтому американцы хотят разместить там свои военные базы. В связи с этим они будут оказывать всяческую поддержку Японии, сказал URA.RU доктор политических наук, профессор, декан социально-гуманитарного факультета Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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