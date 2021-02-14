Ученый доказал, что коронавирус влияет на психику

Коронавирус может вызывать депрессию на несколько месяцев Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди, перенесшие коронавирус, после болезни могут несколько месяцев находиться в депрессии. Это связано с изменениями гормонального фона, рассказал главврач многопрофильного центра «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

«Возможны депрессивные состояния, психозы различные, фобии, страхи. По факту, это нехватка того самого гормона — триптофана», — объяснил Тимаков в telegram-канале 360. Медик подчеркнул, что после перенесенного вируса сильно нарушается синтез гормонов.

Гормональные изменения бьют по людям на биохимическом уровне. Депрессия может продлиться два или даже три месяца, говорит Тимаков. Также врач предупредил об опасности британского штамма коронавируса для тех, кто перенес инфекцию легко, пишет телеканал 360.

Ранее ученые предупредили о возможном «устаревании» вакцин от коронавируса, напоминает «Национальная служба новостей». Однако создание новых препаратов в этом случае займет всего несколько дней, считают вирусологи, опрошенные URA.RU.