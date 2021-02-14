Вирусологи объяснили, что делать, если вакцины от COVID устареют

Разработка обновленной вакцины не займет много времени Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В случае «устаревания» вакцин от коронавируса ученые смогут сделать новые за несколько дней. При этом сейчас рано говорить об устаревании вакцин, рассказал URA.RU вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Устаревание произойдет, если у COVID-19 появятся новые штаммы, против которых имеющиеся вакцины не будут работать. Некоторые мутации уже способны частично уклоняться от защиты и распространяются по всему миру.

«Сейчас с уверенностью сказать, что вакцинация какой-то вакциной совсем не будет действовать против южноафриканского штамма нельзя. Слабее действует, это по-видимому так. Но будут ли вноситься изменения в вакцину? Очень возможно, что над этим работают», — заявил Альтштейн URA.RU.

При этом создание обновленной вакцины — вопрос нескольких дней. Таким новым версиям препаратов можно будет даже не проходить испытания, отметил советский и российский ученый, профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский.

«Если вдруг даже не этот штамм (из ЮАР), а какой-то другой появится, то уже понятно, что надо делать. Вакцина переделывается под новый измененный вариант достаточно быстро и ее не надо гонять по всем фазам испытаний, потому что это одно и то же. <…> Переделать принципиально, это работа четырех дней», — говорит Аграновский URA.RU.