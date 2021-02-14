Власти РФ раскрыли планы на дальнейшую заморозку цен на продукты

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Мишустин в Кургане. Курган, решетников максим
ПО словам Максима Решетникова, Минэкономразвития тщательно мониторит цены на продукты питания Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Заморозка цен на продукты в России

Минэкономразвития РФ не видит необходимости в продлении заморозки цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

«Пока мы такой необходимости [дальнейшей заморозки цен] не видим. И сети, и производители, все все понимают», — цитирует Решетникова «Парламентская газета». По словам министра, в ведомстве внимательно следят за ситуацией с ценами.

Ранее правительство РФ приняло ряд мер, чтобы стабилизировать цены на базовые продукты питания. Спустя месяц подсолнечное масло и сахар в стране начали дешеветь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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