Власти РФ раскрыли планы на дальнейшую заморозку цен на продукты

ПО словам Максима Решетникова, Минэкономразвития тщательно мониторит цены на продукты питания Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Заморозка цен на продукты в России

Минэкономразвития РФ не видит необходимости в продлении заморозки цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.

«Пока мы такой необходимости [дальнейшей заморозки цен] не видим. И сети, и производители, все все понимают», — цитирует Решетникова «Парламентская газета». По словам министра, в ведомстве внимательно следят за ситуацией с ценами.

Ранее правительство РФ приняло ряд мер, чтобы стабилизировать цены на базовые продукты питания. Спустя месяц подсолнечное масло и сахар в стране начали дешеветь.