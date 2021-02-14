Власти РФ раскрыли планы на дальнейшую заморозку цен на продукты

Минэкономразвития РФ не видит необходимости в продлении заморозки цен на подсолнечное масло и сахар. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников.
«Пока мы такой необходимости [дальнейшей заморозки цен] не видим. И сети, и производители, все все понимают», — цитирует Решетникова «Парламентская газета». По словам министра, в ведомстве внимательно следят за ситуацией с ценами.
Ранее правительство РФ приняло ряд мер, чтобы стабилизировать цены на базовые продукты питания. Спустя месяц подсолнечное масло и сахар в стране начали дешеветь.
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