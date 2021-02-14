Вирусологи: почему молодежь хуже переносит прививки от COVID

Молодые люди хуже переносят вакцину от коронавируса, но это не вредит им Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Молодые люди хуже переносят последствия вакцинации от коронавируса, благодаря особенностям их иммунной системы. Об этом URA.RU рассказал заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

«При вакцинации здоровые молодые люди иногда имеют больше эффектов, чем старики. За счет того, что у них сильная иммунная система, которая дает такую бурную реакцию. Но при вакцинировании это не опасно. Молодые больше температурят. А при самом коронавирусе наоборот, потому что цитаниновый шторм разворачивается по полной», — объяснил Чумаков URA.RU.

При этом ярко выраженные реакции организма могут быть даже полезны при заболевании COVID-19. Воспаления помогают избавляться от вируса, считает вирусолог, доктор медицинских наук, профессор и главный научный сотрудник центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

«Возможно, реакция может быть более резкой, она нисколько не опасна. Может быть температурка повыше, но держаться долго не будет. Сказать, что они (молодые люди) существенно тяжелее переносят вакцинацию, тоже нельзя. Может быть, чаще у них будет подниматься температура, это ничего страшного», — объясняет Альтшетйн.

При этом прививка не гарантирует отсутствия вируса, отмечает телеканал « Царьград ». Более того, нынешние вакцины против COVID могут скоро устареть.