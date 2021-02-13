Ученые заявили о риске «устаревания» вакцин от коронавируса

Со временем вакцины от коронавируса устаревают из-за появления новых штаммов COVID-19. Об этом заявил вакцинолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе Майкл Кинч.
«Причина, по которым многие из нас беспокоятся, заключается не в том, что имеющиеся вакцины внезапно перестанут работать. А в том, что они постепенно устареют», — приводит слова Кинча Bloomberg. Вакцинолог отметил, что сегодня разработчики обладают набором инструментов для модернизации существующих вакцин. Однако, подчеркнул он, ученым следует придумать альтернативные подходы для оперативного изменения вакцины, чтобы была возможность быстро реагировать на изменения в белке вируса SARS-CoV-2.
С точкой зрения Кинча согласился ведущий исследователь Оксфордского университета Эндрю Поллард. Он отметил, что создатели вакцин ищут универсальный препарат, способный противостоять разным штаммам COVID-19. Затруднение заключается в том, что производители не знают, какие именно мутации коронавируса будут широко распространены, заключил Поллард.
Ранее сообщалось, что работники Центра имени Гамалеи, сделавшие вакцину от COVID-19 «Спутник V», создали технологию, позволяющую изобрести вакцину от разных штаммов коронавируса одновременно. Журналист Washington Post Ишан Тарур выразил мнение, что российскую вакцину ждет глобальный успех, передает агентство Nation News. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что привившиеся «Спутником V» могут быть донорами антител, пишет «Национальная служба новостей».
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