В Кургане провалилась акция сторонников Навального. Мнение политологов

Акция с фонариками не стала массовой в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Дело Алексея Навального

Несогласованная акция протеста, организованная в Кургане сторонниками блогера Алексея Навального, не смогла собрать большого количества участников. Некоторые курганцы поодиночке выходили с фонариками в свои дворы. В центре города в местах скопления молодежи не было никого, кроме сотрудников полиции, передает корреспондент URA.RU.

В частности, никакой протестной активности не замечено на площади у кинотеатра «Россия» в Кургане, где сторонники Навального ранее проводили свои акции. Сотрудники полиции патрулировали как у самого кинотеатра, так и проверяли близлежащие дворы. Аналогичная ситуация замечена и возле торгового центра «Пушкинский», где обычно собирается много молодежи.

«Я думаю, что сейчас задача несистемной оппозиции — просто не умолкнуть. Никаких далекоидущих последствий не будет», — поделился с URA.RU социолог Сергей Ширяев.

«Протестная активность идет на спад. Неизменным остается то, что они продолжают привлекать детей в политику», — считает политолог Андрей Шуклин. По его мнению, властям нужно формировать другие интересные для молодежи альтернативные события. «Многие воспринимают это, как игровое задание, квест: давайте команду образуем, посветим. Какие у детей могут быть политические взгляды?» — добавил Шуклин.

«Сколько человек участвовало узнать невозможно, ведь задачи отчитываться не было. Мы знаем лишь о участии тех наших сторонников, кто состоит в нашем чате в telegram», — рассказали URA.RU в курганском штабе Навального. Активисты добавили, что цель акции — показать, что недовольных ситуацией в стране много: «Сегодня мы видели, как во флешмобе участвовали города из разных уголков страны». Несколько подписчиков скинули в telegram-канале штаба фотографии с фонариками. «Возле ДКМа только я был», — написал один из них. «Заозерный. Мертво. Нас двое», — написал другой курганец.

Акции сторонников Навального, приуроченные к 14 февраля, проходят во многих регионах РФ. В соцсетях появляются публикации россиян с зажженными фонариками и свечами и хештегом #любовьсильнеестраха. Как ранее сообщало URA.RU, акция не стала массовой и в других регионах УрФО.

Центр Кургана патрулировали сотрудники полиции Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU