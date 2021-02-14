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МЧС экстренно предупреждает об ухудшении погоды и метелях в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города, снег. Екатеринбург, снег, холод, зима, непогода, метель
В ХМАО ожидаются сильные ветра. МЧС просит югорчан быть аккуратнее на улицах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ХМАО ожидается метель с порывами ветра до 18 м/с и похолодание до -41 градуса к концу недели. О метелях предупреждает окружное ГУ МЧС. Спасатели рекомендуют жителям не выходить на улицу без необходимости. Водителей просят быть предельно осторожными и воздержаться от дальних поездок.

«В центральных и восточных районах Ханты-Мансийского автономного округа — Югры ожидается ветер порывами до 15 — 18 м/с. Местами сильный снег, гололедные явления, метель, ухудшение видимости на дорогах», — предупреждают спасатели.

Согласно онлайн-сервисам Gismeteo и Яндекс.Погода, неделя в Ханты-Мансийске начнется с -14 градусов и сильного снега, однако в течение семи дней температура снизится до 36 градусов мороза. Ожидается пасмурная погода, порывы переменного ветра будут достигать 11 м/с.

В Сургуте температура в понедельник -7 градусов, также ожидается снегопад. За этим последует похолодание до -41 градуса в течение недели. Порывы ветра до 13 м/с. В Нижневартовске на протяжении семи дней пасмурно и переменный снег. В понедельник -4 градуса днем и порывы ветра до 17 м/с. Также в течение недели температура снизится до 39 градусов мороза.

Ранее синоптики предсказали сильное похолодание в регионах России. Наиболее низкие температуры ожидаются в регионах УрФО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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