На регионы России надвигаются сильные морозы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Холодный фронт надвигается на Северо-Запад и Центральный федеральный округ, а затем охватит Урал и Приволжье. О похолодании в российских регионах сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам синоптика, холодные воздушные массы накроют вначале Европейскую территорию России, а затем дойдут до регионов Поволжья и Урала. «Сначала будут поступать воздушные массы с севера, северо-запада, с Баренцева моря, со Скандинавии. Чем дальше будет перемещаться циклон на восток, тем более суровая погода будет, так как воздушные массы будут перемещаться только с севера, а потом с северо-востока», — рассказал Вильфанд РИА «Новости». Руководитель Гидрометцентра также отметил, что похолодания стоит ждать с территорий Ямала, Таймыра и Карского моря.

Наиболее низкие температуры ожидаются на Урале и в Поволжье. «С 8 февраля начнется резкое изменение [погоды], а 9-го ночные температуры будут ниже минус 25 градусов. За несколько дней с 6 по 9 февраля температура понизится на 20 градусов», — подчеркнул Вильфанд. По прогнозу синоптиков с Урала холодный фронт перейдет и на юг Западной Сибири.

О похолодании в ряде регионов ранее предупредил начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды и опасных явлений Гидрометцентра России Александр Голубев, пишет RT. По его словам, похолодание продлится неделю, начиная с субботы и воскресенья, и продолжится всю следующую неделю, после чего начнётся календарная весна.