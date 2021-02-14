В Латвии отключили телеканал «Россия-РТР»

В Латвии запретили трансляцию телеканала «Россия-РТР». Теперь его нельзя включить на кабельном телевидении, передают источники.
«По решению Национального совета по электронным СМИ, ретрансляция «Россия РТР» в Латвии остановлена на один год. С 16 февраля 2021 его заменит телеканал «1+2», — говорится в сообщении при выборе канала, передает РИА «Новости».
Ранее власти Риги сообщили, что в Латвии может быть закрыт Первый Балтийский канал, популярный у русскоязычного населения. Журналисты уже получили уведомления об увольнении, заявил исполняющий обязанности мэра Риги Олег Буров. Сообщалось также, что альтернативы самому популярному русскоязычному каналу в Латвии нет.
После этого, в феврале 2021 года, в Латвии прошел пикет против запрета на ретрансляцию российских каналов. Его участники смотрели запрещенные недавно в Латвии телеканалы, показав тем самым всю абсурдность введенных ограничений на телевещании. По словам депутата Рижской думы Мирослава Митрофанова, лишение людей доступа к официальным источникам информации на родном языке является недопустимым, приводит его слова RT.
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