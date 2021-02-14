В ЯНАО из-за непогоды закрывают зимники и отменяют занятия

Для большинства районов Ямала неделя началась с мороза, метелей и плохой видимости Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Неблагоприятные погодные условия 15 февраля стали причиной закрытия зимних автодорог на Ямале. В некоторых муниципалитетах округа отменяются мероприятия на открытом воздухе, а школьникам разрешено оставаться дома.

По данным интерактивной карты департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО, остаются закрытыми три зимника: Аксарка — Панаевск — Салемал — Яр-Сале, Коротчаево — Красноселькуп и Лабытнанги — Мужи — Азовы — Теги. «15 февраля 2021 года на территории ЯНАО прогнозируются неблагоприятные погодные явления», — говорится в сводке Обь-Иртышского УГМС.

В Приуральском, Надымском, Пуровском и Шурышкарском районах порывы ветра могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха в ночные часы достигала минус 38 — 45 градусов Цельсия, днем — минус 30 — 35.

В Лабытнанги в связи с этим отменены занятия для учащихся с 1 по 11 классы, мэр Марина Трескова обратилась к работодателям с просьбой перевести работников, проживающих в микрорайоне Обском или соседних муниципалитетах на дистанционный режим работы.

При этом, по данным сервиса «Яндекс.Погода», в ближайшее время значительного потепления в ЯНАО не ожидается: температура воздуха в окружной столице до конца недели не поднимется выше минус 29 градусов. Относительно тепло — до минус 15 градусов, станет лишь к середине следующей недели.