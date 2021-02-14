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Заместителя тюменского мэра повысили в должности. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
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Комиссия по экономической политике и ЖКХ. Гордума. Тюмень, перевалов павел
Павел Перевалов возглавил Главное управление строительства региона Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Бывший заместитель главы администрации Тюмени Павел Перевалов назначен руководителем Главного управления строительства Тюменской области (ГУС ТО). Об этом URA.RU сообщили в оперативном штабе региона.

«На должность начальника ГУС ТО с 15 февраля назначен Павел Перевалов», — говорится в сообщении оперштаба. Предыдущий глава управления Сергей Шустов по распоряжению губернатора Александра Моора назначен замглавы региона, осуществляющим контроль и координацию деятельности главного управления строительства и управления гостехнадзора Тюменской области.

Ранее агентство сообщало, что Перевалов в ближайшее время пойдет на повышение. В частности, источник URA.RU не исключал, что чиновника могут назначить замгубернатора.

Перевалов уже работал в ГУС ТО с 2009 по 2011 годы. Тогда он занимал должности замначальника управления инженерной инфраструктуры главы этого управления и замначальника ГУС. В 2012 году возглавил региональный департамент ЖКХ, с 2016 года работал заммэра Тюмени.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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