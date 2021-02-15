Сближение Луны и Марса произойдет 18 февраля Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В ночь с 18 на 19 февраля жители России смогут наблюдать интересное астрономическое событие: сближение Луны с Марсом. Об этом URA.RU рассказал методист Уфимского городского планетария Филипп Терехов.

«Это явление происходит несколько раз в год. При ясном небе ночью 18 февраля его смогут наблюдать все жители страны, расстояние между небесными объектами — примерно 6 градусов. 19 февраля Луна будет располагаться уже не снизу, а слева, и между ней и Марсом будет уже 7 градусов. Это явление лучше всего видно будет в противоположном полушарии — там в ночь на 19 февраля расстояние между объектами составит 3 градуса», — пояснил он.

Сообщается также, что оба светила с наступлением темноты будут видны рядом высоко над южным горизонтом в созвездии Овна. «Растущая Луна будет в возрасте 6,5 дней — вблизи первой четверти. Марс (m=+0.75)* как яркая желтая звезда будет виден над Луной. Оба светила зайдут за горизонт еще ночью: Луна — в 1:48, а Марс — на час позже — в 2:47», — говорится в сообщении Уфимского городского планетария.

Еще одно интересное астрономическое явление жители России увидели в конце января. Тогда произошло первое за 794 года большое сближение Юпитера и Сатурна. Оно было доступно даже для тех, кто не имел специальных приборов — телескопов, «сильных» биноклей и подзорных труб, и наблюдал за планетами невооруженным взглядом.