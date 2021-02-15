В Кремле объяснили, почему не бросят Донбасс

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никогда не бросит Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Россия является единственной страной, оказывающей гуманитарную помощь своим гражданам, проживающим на территории Донбасса. Поэтому Москва будет и дальше помогать жителям этого региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Именно Россия организует конвои гуманитарной помощи и иную помощь этим людям. Мы будем продолжать это делать, потому что если не Россия, то больше этого делать некому», — подчеркнул Песков. Он также добавил, что на территории Донбасса проживает много русских и русскоговорящих людей, лишенных обеспечения со стороны Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время закрытой встречи с редакторами российских СМИ подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. По словам главы государства, у него перед глазами по-прежнему стоят жители данного региона, получившие травмы и увечья во время боевых действий.