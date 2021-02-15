В Кремле объяснили, почему не бросят Донбасс

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Трансляция выступления Владимира Путина. Санкт-Петербург, отражение, путин владимир, путин на экране, валет, король
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия никогда не бросит Донбасс Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Россия является единственной страной, оказывающей гуманитарную помощь своим гражданам, проживающим на территории Донбасса. Поэтому Москва будет и дальше помогать жителям этого региона. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Именно Россия организует конвои гуманитарной помощи и иную помощь этим людям. Мы будем продолжать это делать, потому что если не Россия, то больше этого делать некому», — подчеркнул Песков. Он также добавил, что на территории Донбасса проживает много русских и русскоговорящих людей, лишенных обеспечения со стороны Украины.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время закрытой встречи с редакторами российских СМИ подчеркнул, что Россия не бросит Донбасс. По словам главы государства, у него перед глазами по-прежнему стоят жители данного региона, получившие травмы и увечья во время боевых действий.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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