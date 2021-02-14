Курганские фермеры объяснили, почему избавляются от бизнеса

Фермеры продают бизнес из-за дорогих кормов и дефицита кадров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Один из курганских фермеров Алексей Федулов объяснил, что продает бизнес через сайт Avito, потому что не хватает рабочих. При этом фермер собирается уезжать из Курганской области. Второй бизнесмен избавляется от фермы из-за дорогих кормов. Об этом предприниматели рассказали URA.RU.

В объявлении указано, что ферма и цех по производству кормов находится в Юргамышском районе. «Продаю, потому что желающих работать на селе нет. Я приезжал туда 2-3 раза в неделю, но этого мало. Там надо жить, чтобы все контролировать. Бизнес вел около 10 лет. Животных уже распродал, осталось оборудование», — пояснил Федулов.

Он также рассказал, что когда-то планировал переехать в село, но потом передумал. А сейчас совсем уезжает из Курганской области. Ферму с оборудованием мужчина готов продать за 1,5 млн рублей или отдать в аренду.

Другой предприниматель, который также выставил на продажу животноводческую ферму, рассказал о сложностях с кормами. Если их закупать, то производить мясо не выгодно.

Фермерские хозяйства в Курганской области действительно могут распродаваться по причине сложностей с кадрами, уверен бывший сенатор Курганской области, входивший в комитет по аграрной политике, Сергей Лисовский. Проблема связана с закрытием границ из-за пандемии. Это мешает иностранцам, которые участвуют в сезонных работах, попасть на заработки.

«Сейчас все перекрыто — Узбекистан, Таджикистан, Киргизия и Белоруссия, проблема у всех. У фермеров, у строителей. Надеюсь, что месяца через два откроют границы и проблема решится», — отметил Лисовский.

С его слов, корма для животных также подорожали из-за роста цен на зерно. В наиболее уязвимом положении те фермеры, кто не производит зерновые культуры. «Сейчас государство ввело квоту и ограничило экспорт зерна. Предполагают, что цена на зерно опустится, но процесс очень медленный», — пояснил экс-сенатор.

Владельцы фермерских хозяйств и сельхозкомпаний массово продают бизнес в Курганской области. Объявления выставлены на сайте Avito.