Тюменские мэры ждут от Моора установок в прямом эфире

Губернатор Александр Моор в Instagram расскажет о лучших практика по благоустройству Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор 16 февраля примет участие в прямом эфире, который проведет в Instagram руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына. По информации источника URA.RU, знакомого с ситуацией, эфир в обязательном порядке будут смотреть мэры городов и главы районов региона.

«Тема разговора — благоустройство территории. Моор, конечно, постарается отметить лучшие практики своих подчиненных, но может и показательно высказать претензии. Или даст новые установки», — рассказал инсайдер. В пресс-службе ЭИСИ агентству сообщили, что «в эфире будут обсуждаться меры, которые позволили региону стать одним из привлекательных для жизни, развитие городской среды, самые яркие проекты по благоустройству».

Начало эфира в 14.00 по местному времени. Ожидается, что тюменский губернатор ответит на вопросы жителей региона СМИ.

Ранее ЭИСИ называл Моора в числе 10 глав регионов, которые наиболее соответствуют понятию «губернаторы новой волны». По данным ВЦИОМ, такого же мнения о губернаторе придерживаются 53% тюменцев.