Власти ЯНАО рассказали, что станет с известным паромным маршрутом

Цены на паром останутся на прежнем уровне Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Два перевозчика будут осуществлять движение по паромному маршруту «Приобье-Салехард-Приобье». Об этом сообщается на сайте правительства ЯНАО.

«В 2021 году на маршруте будут курсировать три парома „Победа“. Билеты уже можно приобрести на сайте, а чуть позже продажа начнется в кассах. Мы сохранили количество паромов и цены на перевозку на уровне прошлого года», — приводит правительство ЯНАО слова перевозчика Сергея Сандулова (ИП).

Из-за открытия трассы Салехард-Надым, местные жители беспокоились, что паромы отменят или уменьшат их количество, а цены поднимут. Многих это не устраивало — маршрут пользуется большой популярность. Только за прошлый год этот способ отправиться в путешествие выбрали тысячи ямальцев. Это один из самых быстрых способов с комфортом добраться с полуострова до «большой земли» на своём автомобиле.

Один из перевозчиков уже открыл продажу билетов. Ожидается, что первый рейс стартует из Салехарда 27 мая. Но это пока только ориентировочная дата — все будет зависеть от ледохода.

Ранее URA.RU сообщало, что паромный маршрут могут закрыть и предупреждали перевозчиков — жители предпочтут трассу Салехард-Надым. Однако, чтобы не делать поспешных выводов, организовали опрос населения.