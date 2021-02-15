15 февраля 2021

Большинство фрилансеров получают ниже средней зарплаты в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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64% российских фрилансеров получают менее 30 тысяч рублей Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Экономический кризис в России

Большинство российских фрилансеров (64%) зарабатывают менее 30 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщается в исследования «Gig-экономика», подготовленного PwC.

«Средний заработок подавляющего большинства из них [фрилансеров] (64%) не превышает 30 000 рублей в месяц. 17% получают до 60 000 рублей и лишь 6% — более 100 000 рублей», — приводит результаты исследования Forbes. По последним данным Росстата средняя зарплата в РФ на ноябрь 2020 года составила 49 274 рубля.

При этом рынок фриланса в России растет, отмечает издание. С 2017 по 2020 годы их количество увеличилось с 5 млн до 14 млн человек и Российская Федерация вошла в топ-10 стран мира по объему этого рынка (41 $ млрд).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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